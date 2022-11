Depuis Octobre 2013 j'ai rejoint le service Launch Team sur le site de Valeo Blois en tant qu'Ingénieur Méthodes Process. Ma mission principale est d'assurer le démarrage et le lancement en production des nouveaux projets au sein du site.



De Novembre 2011 à Octobre 2013 j'ai intervenu chez Valeo Lighting Systems à Saint Clément en tant que consultant Ingénieur Méthodes Process.

Je me suis occupé de l'implantation et du démarrage en production d'une nouvelle ligne de vernissage.



En ce qui concerne mon cursus, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur dans le pôle MMS (Machines, Mécanismes et Systèmes) à l'Istitut Français de Mécanique Avancée en Juillet 2011.



Lors de ma dernière année à l'IFMA, j'ai effectué un projet de fin d'Etudes chez Demo Injection, filiale du Groupe AFE spécialisée dans l'injection plastique des pièces pour l'industrie automobile où je me suis essentiellement occupé de l'optimisation de production et l'organisation de l'atelier peinture.



Notre école étant ouverte à l'international, j'ai eu l'occasion au cours de mon cursus d’effectuer une Année à l’Étranger de Février 2010 à Janvier 2011, comprenant deux stages d’une durée de 6 mois dans un Laboratoire de Recherche Universitaire et en Entreprise.

Pour le premier stage, j’ai intégré la California State University of Los Angeles (CSULA), au sein du MFDCLab (Multidisciplinary Flights Dynamics and Control laboratory) dans lequel j’ai travaillé sur la conception et la fabrication d’un Drone.

En ce qui concerne le second stage, j'ai intégré l’entreprise Drydocks World Dubai où j'étais chargé au sein du service mécanique du département de l’Ingénierie de plusieurs missions, notamment la conception d’un système de manutention de supports marins, ainsi que le dimensionnement et le calcul de charge de différents composants utilisés au chantier Naval.



Grâce aux différents stages que j'ai effectué dans 4 Continents à travers le monde, j’ai pu découvrir les différentes cultures de travail propres à chaque pays, perfectionner mon niveau d’Anglais, ainsi que m’intégrer au sein de différentes équipes et acquérir le sens de l’organisation et de la discipline.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management d'équipe

Pilotage de Fournisseurs

Calcul de structures

Process

Conception

Catia

Mécanique

Optimisation

CAO

Chef de projet