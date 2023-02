Omar HROUCHI

Ingénieur d'état spécialisé en Mécanique, Matériaux et Structures, double-diplômé des Arts & Métiers avec un Master en sciences des matériaux et ingénierie des procédés. je complète actuellement ma formation en poursuivant le Mastère spécialisé DMS "Design des Matériaux et Structures" de Mines ParisTech où j'effectue ma thèse professionnelle en CDD à SafranTech.

Je m’intéresse dans le cadre de cette mission à la conception et la mise au point d'un essai original de fatigue en pied de denture d'engrenages, afin d’évaluer les solutions matériaux des pignons des réducteurs aéronautiques et optimiser leurs dimensionnement.

Avant cela, j'ai eu l'occasion de travailler à PSA sur l'analyse du phénomène de broutement ( désagrément vibratoire dans la chaine de traction ) et j'ai pu proposer au terme de ce projet le premier modèle pour PSA qui permet de prédire ce phénomène.

De plus, en parallèle à mon cursus scolaire, j'ai pu forger mon profil avec une composante de conduite de projets et de Leadership marquée, acquise surtout par les expériences extra-professionnelles auxquelles j'ai participé.



Mes compétences :

Informatique

Mécanique

Conception mécanique

Management

Matériaux