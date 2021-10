Omar MAHREZ

- Diplôme d’Ingénieur d’Etat en Hygiène & Sécurité Industrielle. Option : Hygiène & Sécurité Industrielle (HSI). Session : Juin 2010, Institut Hygiène et Sécurité Industrielle de l’université de Batna. Mémoire de fin d’étude : Application des méthodes : APR (analyse préliminaire des risques), AMDE (analyse des modes de défaillance et de leurs effets) et AdD (arbre de défaillance) dans l’analyse des risques sur un poste de chargement d’essences, cas de NAFTAL Bejaia».



- Diplôme d’Etude Universitaire Appliquées (D.E.U.A) en Maintenance et Sécurité Industrielle (M.S.I). Option : Sécurité Industrielle. Session : Juin 2006, Institut Maintenance et Sécurité Industrielle d’Oran. Classement : 3/27. Mémoire de fin d’étude : Méthode d’évaluation du risque incendie par calcules (ERIC).



Mes compétences :

QHSE

Microsoft Office