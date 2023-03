Omar MERHOUM

Titulaire d'un master de banques et finance et une licence en finance,

j'ai choisis de passer par le milieu productif ccomme première expérience professionnelle, j’ai exercé pendant quelque mois pour le compte du SARL Conserverie de Maghreb Amour, au sein duquelle j'étais assistant commercial.

actuellement, j'occupe le poste de customer service representative chez SARL Agility Logistics.

Je suis fortement interessé et conformément aux acquis universitaires et les diplomes obtenues, je souahite exercer un des métiers bancaires dans une banques privée ou nationale.



Mes compétences :

Logistics

Hummingbird Exceed

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

DBMS