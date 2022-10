Omar Pascal BENADDI (AOMAR BENADDI)

Ne en 1959 ,je suis autodidacte. sportif ,en 1980 je fait partis de l equipe de karate avon,fontainebleau championne de france amateur 80/81..j ai divers emploi qui me permette de sculter ,et de faire du sport. j ai souvent travailler a mon compte ,afin d avoir cette liberté de créer. je recois les conseil d artiste comme,Nabli ou Jean Francois Galea,j qui m iniciera a la sculpture selon les ancienne traditions á la cire perdu ,ainsi que Yves Plantevin qui me donnera de grand conseil,le temp passé a ces cotée m apprendrondsa mieux maitriser la gravure ;l encre et le p le pastel.

mes origines :marocain berbere, ,agadir, mes ancetres ont grandis parmi les arganiers .

famille benaddi.

soyez les bienvenues!



Mes compétences :

Peinture

Sculpture

Art

Décoration

Arts plastiques

Création

Graphisme