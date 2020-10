Ophélie BRODELLE MAILLOT

Psychothérapeute, je m'installe à La Réunion après avoir exercé à Lyon.



Je propose des consultations au domicile des patients ( secteur ouest, sud, nord). Le suivi thérapeutique s'adresse à un public enfant,adolescent et adulte. Les consultations sont individuelles ou en couple. Je pratique et je suis formée à la psychothérapie psychanalytique.



Des analyses de la pratique sont possibles pour les institutions, les associations et les entreprises.



Je suis ouverte :

- à des partenariats avec des demandes d'intervention extérieure

- à un poste à mi-temps en associations/institutions.



Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Psychothérapie analytique

Capacité d'écoute et d'analyse

Art thérapie

Gestion du stress

Psychothérapie

Thérapie individuelle

Psychothérapie avec les enfants

Psychothérapie avec les adultes

Enfance

Jeunes adultes

Personnes âgées