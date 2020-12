Rebecca ICARD

Psychologue psychothérapeute, je suis diplômée de l'université Lyon II.



Je me suis spécialisée dans le champ de la santé, en particulier la clinique du handicap, l'objectif étant de favoriser un mieux être auprès des personnes en situation de vulnérabilité. J'ai également suivi un cursus en psychopathologie clinique générale et approfondie, et un parcours bi-disciplinaire en sciences de l'éducation option promotion et éducation à la santé.



Le psychologue dans le champ du handicap intervient dans le diagnostic, son annonce, l'orientation de la personne, définit le type de prise en charge la plus adapté en fonction des aptitudes et difficultés des personnes en situation de handicap. Il a un regard sur les mécanismes de défense, l'estime de soi, la représentation de soi avec un handicap et celle des familles, et plus globalement sur le psychisme.



Compétences :



- test psychométriques de Quotient Intellectuel QI

- médiation photo

- prévention et éducation à la santé : sexualité, question du genre, contraception

- écoute et soutien des parents de personnes en situation de handicap

- Montessori, ABA, ESDM



Public :

- autisme

- déficience intellectuelle

- troubles psychiques

- adolescents

- parents/proches de personnes avec handicap



Je travaille actuellement comme auto-entrepreneur et souhaite développer mon activité, tout en postulant en institution.



Mes compétences :

Médiation animale

Souplesse adaptative en fonction de la population

Suivis individuels et groupaux

Méthodes dévelopementales ABA - Montessori - Denve

Prise en charge autisme

Test cognitifs ( Qi : WIPPSI, WISC, WAIS, mémoire