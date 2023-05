Ophélie CLOUET

Inexia Consultants est un cabinet de recrutement généraliste spécialisé dans la recherche et la sélection de candidats expérimentés et à haut potentiel.

Créé en 2007 à Nantes, INEXIA Consultants a récemment ouvert un bureau à Bordeaux et intervient sur toute la France auprès de clients de secteurs d’activités variés afin de leur proposer les meilleurs profils (cadres et non cadres).



Au sein du cabinet, nos consultants vous accompagnent et vous conseillent dans l’ensemble du processus de vos recrutements, de la détermination de vos besoins à l’intégration des candidats. Leur engagement vous assure une approche strictement confidentielle et respectueuse des candidats.

Ils mettent en œuvre tout leur savoir-faire pour garantir le succès de vos recrutements !

INEXIA Consultants, est la marque experte en recrutement d’ABALONE, groupe de Ressources Humaines de 200 salariés spécialisé en intérim.

Clients : Grands-Comptes et PME des secteurs du BTP ; Industrie ; grande distribution, tertiaire.



Fonctions recrutées :

- Cadres de chantiers.

- Bureau d’études d’ingénierie de la construction et de l’industrie (R&D, conception, études, méthodes, supply-chain).

- Fonctions d’encadrement en production industrielle : production, qualité.

- Fonctions commerciales.

- Fonctions supports : RH, comptabilité/gestion, juridique.

- Fonctions de direction : Manageurs de centres de profits, direction commerciale.



Vous êtes candidat et recherchez une nouvelle opportunité sur ce type de fonctions ? Vous êtes employeur et avez besoin d’aide dans vos recrutements ou évaluations de candidats ?

N’hésitez pas à nous contacter : 02 40 05 31 35 ou par mail inexia@inexia-recrutement.com!