Othmane TOUIJER

Après avoir obtenu un Msc en Management industriel et logistique à l'IAE de Lyon

Aujourd'hui, j'occupe un poste de consultant en gestion de flux logistiques chez Schneider Electric en haute normandie.

Mes missions quotidiennes reposent sur la veille au bon fonctionnement des flux logistiques en amont et en aval tout en optimisant les coûts, les délais et la qualité.



Tout au long de mon parcours universitaire, j'ai pu acquérir diverses compétences dans les milieux de la logistique et la supply Chain. et cela à travers mes stages chez ( ALTADIS , ALDES Aeraulique; ... ) et mon alternance pendant une année chez Abbott Healthcare SAS à Lyon.



Mon objectif à long terme est d'évoluer dans le milieu de la logistique et la supply chain. pour acquérir plus d'expériences et de compétences qui me permettront d'occuper des postes de senior avec un haut niveau de responsabilité.





Mes compétences :

Office

SAP

Mac OSX