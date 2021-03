Oualida HADJ-HAFSI

J’assure depuis plus de 15 ans le métier de comptable qui m’a permis de consolider et d’étendre mes connaissances dans le domaine de la comptabilité mais aussi gestion, administrative et commerciale .

Forte de mon expérience, le professionnalisme, la rigueur et l’écoute sont des maitres mots qui me correspondent.

Aujourd'hui indépendante et motivée, ADMINPRO vous propose de vous soulager dans vos tâches de gestion administratives, pré-comptable et commerciale,

disponible sur Lyon et sa région.

Services



Si vous avez besoin d'être soulagé pour des tâches administratives, pré-comptables, gestions, commerciales, ADMINPRO est là pour vous soulager :



- sur-croit d'activité

- remplacement du personnel absent

- rester concentré sur votre métier

- être soulagé de la paperasse qui vous encombre et qui s'accumule

- difficulté à répondre aux organismes sociaux et fiscaux

- surcharger d'activité



site : https://oualidaadminpro.com

mail : oualidapro@gmail.com

tel : 06-95-71-28-38



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Windows

Pack Ciel

SAP

Sage Accounting Software