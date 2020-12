Ouenessa DJOUDI

Au sein d'une société de Marketing terrain en pleine expansion, je suis chargé de de la gestion de tous les dossiers clients entrants chez Distrimark.



Principal interlocuteur de nos clients recherchant: une force de vente dédiée, la mise en place d'animations, des audits terrain, Merchandising et toutes autres opérations marketing!



Depuis la négociation de contrat jusqu'au reporting final, je supervise chaque action qui me permettra d'apporter une solution efficace et d'atteindre les résultats attendus par mes clients.



Mes compétences :

Bio

Cosmétiques

Marketing

Merchandising