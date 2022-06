Thanks to a background in translation, communication and journalism, Ouidade Melhaf has acquired a rich professional experience in journalism with several national and international media (print, television and radio).



After working for several years with the advertiser and then in a communication agency, Ouidade has acquired a perfect knowledge of the challenges in media relations and digital influence.



She now uses her skills to the benefit of Omocto Agency.



Forte d’une formation en traduction, en communication et en journalisme, Ouidade Melhaf a acquis une expérience professionnelle déjà riche dans le journalisme, auprès de plusieurs médias nationaux et internationaux (presse écrite, télévision et radio).



Après plusieurs années en agence de communication, Ouidade maîtrise parfaitement les enjeux des relations médias et de l’influence digitale.



Elle inscrit désormais ses compétences dans le cadre de l’agence Omocto.



