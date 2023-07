Oumou Laid KRAIM

Ayant plus de onze ans d'ancienneté dans la Multinationale Industrielle de câblage Volkswagen-SEBN.MA , j'ai pu acquérir une expérience professionnelle aiguë et un sens de polyvalence avec mon passage dans différents départements (informatiques-Ressources humaine & Controlling finances).

Après un master comme coach en ressources humaines , j'ai décidé en juin 2013 de partir à la recherche d'un autre challenge qui me permettra de développer au mieux ma carrière et ma personnalité .

J'ai donc commencé une nouvelle carrière comme Coach et professeur en communication professionnelle et Anglais des affaires avec de hautes écoles , collèges et lycées privés sur Tanger ; en plus de Comptabilité et matières de commerce et économie.



Toujours dynamique et travaillant sur un nouveau projet !



Mes compétences :

DYNAMIQUE SOURIANTE

Anglophone et francophone

Leadership et déterminisme

Facilité relationnelle et esprit d'équipe