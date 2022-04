Ousman MOUHAMADOU

En tant que Responsable de projet médico-nutritionnel, je peux organiser des évaluations initiales qui permettent de mesurer les taux de malnutrition et d’analyser la situation nutritionnelle dans un contexte bien déterminé. Je suis capable de mettre en place et analyser des systèmes de surveillance afin de suivre la situation nutritionnelle. je connais les différents types de malnutrition, leurs causes et conséquences et les enjeux spécifiques aux différentes populations à risque.

Je suis capable de démontrer une capacité à comprendre les différentes stratégies de prise en charge nutritionnelle et les critères pour les choisir. Je suis capable de définir les programmes appropriés au contexte et à la population. Je peux coordonner et mettre en oeuvre des projets médico-nutritionnels sur le terrain, je suis capable d'adapter les programmes aux spécificités culturelles et à l’ évolution de la situation et de m'assurer du respect des guides et protocoles de référence en nutrition et des standards humanitaires.

Travaillant en coordination avec l’ensemble des acteurs concernés, je peux suivre, rapporter, communiquer et alerter si besoin est pour optimiser les résultats du programme. Je suis au fait des composantes RH, financières, logistiques, opérationnelles inhérentes à la gestion



Mes compétences :

Médecin Généraliste

Chef de Projet Médico-nutritionnel

Gestion de Projet

Nutrition

Urgences Médicales

Informatique

ONG

Humanitaire

Communication

Gestion et coordination de projets