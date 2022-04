Ousmane IBRAHIM

Je me présente

je suis IBRAHIM OUSMANE, entrepreneur prestataire de services en informatique

je serais bien intéressé de collaborer avec les professionnelles de tout secteurs en vue de développer des affaires.

Alkhalil Investment Corporation; Ltd a pour objet :

1. commerce général

2. import-export

3. prestation de services divers

4. Education, enseignement, formation, orientation et recrutement

5. organisation de pelerinage a la mecque ( HAJJ & OUMRA )

6. informatique – web engineering – securite informatique , surveillance, gardinage.

7. Reseau, FAI , extranet et intranet .

8. Telephonie mobile et Electronique

9. Teleconference, telemaintenance et callcenter

10. Information, communication, publicite

11. Cinematographique et production audiovisuels

12. Representation commercial et distribution industrielle

13. hotellerie ; restauration ; tourisme ; loisirs ; et voyage

14. immobilier ; construction ; location.

15. vente devise et transfert d’argent

16. transport urbain et interurbain ; transport marchandise et transit

17. maintenance, assistance technique, service après vente

18. Etude investissement, consultation et conseils

vous êtes toujours les bienvenues pour les affaires avec nous en tant que client; partenaire; sous-traitant,.

merci de coopérer





Mes compétences :

Gestion de projet

Pilotage d'entreprise

Direction des systèmes d'information

Traduction

Conseil juridique

Organisation du travail