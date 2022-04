Ousmane NDIAYE

Plus de 10 années d’expérience dans la finance dont plus de 7 ans dans la gestion d’actifs.

Très bonnes connaissances des instruments financiers, de l’analyse de portefeuille et des différentes gammes de produits

Solides compétences en système d’information et en gestion de projet

Capacité d’exploitation des données quantitatives

Maîtrise de la suite Office (excellent niveau en VBA Excel et ACCESS)

Bonnes connaissances de Bloomberg, Datastream

Capacité d’analyse et d’écoute