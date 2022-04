Ousmane NDIONGUE

.Actuellement conseiller commercial sur le compte sfr pour les clients pro à B2s maroc j'ai comme mission fidéliser les clients résolution de litiges et négociation commerciale pour éviter le churn.

j’ai à ce jour une expérience de plus de 7 ans dans le domaine de la télévente sur des projets diversifiés. De ce fait, cela m’a permis d’avoir une bonne maîtrise de la télé service que cela soit au Maroc ou dans mon pays d’origine le Sénégal.

Après une Licence en Arabe à Dakar, une licence professionnelle en gestion des ressources humaines et une formation en Master 1 en Marketing, je souhaite mettre mes qualités personnelles et professionnelles au profit de votre entité.

En effet, j’ai toujours mené à bien les travaux qui m’ont été confiés au Maroc comme à l’étranger et je tiens à souligner que mes capacités commerciales, mon sens de l’organisation, ma rigueur et mes qualités relationnelles et professionnelles me permettront de bien assumer les responsabilités qui me seront confiées.



Mes compétences :

gestion de relation client

positionnement de produits

négociation commerciale et résolution de litiges

élaboration d'offres commerciales suivi de command

établissement de planning de prévisionnel des vent

analyse de marché et veille concurrentielle