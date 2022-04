18 années d’expérience chez Manutention Africaine Niger le concessionnaire Caterpillar du Niger dont douze sur le terrain en tant que technicien de la marque.

Je m'occupe actuellement de la vente des pièces et du service CAT pour les clients du secteur des travaux publiques et du pétrole.

passionné du matériel, je conseille les clients sur l'utilisation des machines,sur la maintenance préventive et curative .



Mes compétences :

Prospection

Vente

Gestion de la maintenance