Ousmane SAMBA

Bonjour,

Je suis actuellement chef de département au sein de l'entreprise gecom industries et je travaille avec l’état du Sénégal et des entreprises privées telles que la SAR, Total Sénégal, CSL, Kounoune Power, etc...



Avant d'etre chef du département de génie civil j'occupais le poste de conducteur des travaux.

Actuellement ma mission consiste à coordonner nos différentes chantiers et à élaborer nos soumissions pour les dossiers d'appel d'offres.





Mes compétences :

Conduite des travaux en génie civil, Etude de proj