Ousmane SANOGO

L’envie de mettre au service le niveau de compétence que j’ai acquise dans ce domaine, le désir d’être un cadre participant à la conception, à la réalisation, à al réhabilitation dans tous les travaux en génie civil sont mes ambitions principales.

Etant dit que l’objectif primordial des entreprises est de recruter des personnels pouvant apporter une rentabilité bénéfique. Pour ce qui du domaine de l’ingénierie civil le recrutement des cadres professionnels capables de participer à la conception, l’étude, la conduite, et la gestion dans tout projets de génie civil. Alors avoir un poste en tant ingénieur conseil au sein de votre firme semble pour moi le moyen le plus adéquat pour développer ma compétence.

Actuellement diplômé d’un master 2 Génie Civil ; option Constructions Civiles et Industrielles(CCI) à l’Université d’Annaba (Algérie) ; je souhaite vivement avoir un poste au sein de votre firme dans le secteur de génie civil.

L’obtention d’un poste au sein de votre firme me motive car cela me permettra de bonifier ma connaissance en la matière, d’avoir les compétences et les bases solides bien structurées, l’amélioration et la maîtrise des nouvelles technologies dans le domaine de la construction et de la rénovation qui sont indispensables pour la vie professionnelle d’un ingénieur civil.

Par conséquent, mes 5 années d’études en Algérie ; mes sorties pédagogiques et mes stages pratiques de même que maîtrise de la langue française, mon courage et ma capacité d’adaptation constitueront un atout pour la réussite de mon travail.





Mes compétences :

D’initiative et de création.

Bonne capacité d’adaptation; esprit d’écoute

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

Robot Structural Analyses 2009

Graitec advance &concrete