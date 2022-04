Ousmane SAWADOGO

Après bien d'années passées d'abord dans l'enseignement, ensuite dans le consulting, je suis heureux aujourd'hui d'être aux commandes de la société LONICIA (www.lonicia.com) dont je suis aussi associé.



LONICIA est structurée autour de quatre (4) pôles d’activités : le conseil en management ; le conseil en technologies ; l’externalisation des processus métiers et de la gestion des infrastructures techniques ; l’ingénierie d’affaire et l’investissement à destination des start-up africaines.



LONICIA est une jeune entreprise innovante, dynamique et à vocation internationale. Nous mettons, en particulier, un point d'honneur à aider nos clients à bâtir une stratégie d'entreprise bénéficiant de la croissance africaine.



La valeur centrale des prestations de LONICIA repose essentiellement sur :

- une longue expérience dans le conseil en management et en technologie ;

- des compétences affirmées en analyse de la dynamique économique du continent africain notamment ;

- un important réseau de partenaires de confiance sur les continents africain, européen et américain.



N'hésitez donc pas à nous contacter pour en savoir davantage sur nos services et nos produits. Les équipes de LONICIA (www.lonicia.com) disposent des compétences et des contacts indispensables à leurs clients dans la définition et la mise en oeuvre de leurs stratégies de croissance et d’investissement en Afrique.



LONICIA SARL (www.lonicia.com)

23-25, rue Jean-Jacques Rousseau

75001 Paris - France



Il y a un domaine parallèle dans lequel je suis très investi, une cause que je défends de toute mon âme, celle du développement agricole et rural durable en Afrique sahélienne. J'ai créé à cet effet un Hub dénommé "Un village - Trois luttes" qui s'agrandit de jour en jour, à ma grande satisfaction. A ceux et celles que cela intéresse, rejoignez-nous à l'adresse : http://www.viadeo.com/hu03/002174fka1m2su1l/un-village-trois-luttes . Vous en conviendrez, c'est ensemble, dans l'échange des idées, des expériences et dans la solidarité agissante que l'on peut faire avancer concrètement les choses. Un site Web associé : http://unvillagetroisluttes.asso-web.com/index.php



