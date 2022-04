Blandine DEVEL

Formatrice en communication :

* Communication bienveillante : comment s'exprimer avec une grande clarté sans être agressif, ni se sentir coupable ou en colère, savoir dire/recevoir un non, négocier juste, savoir faire une demande, savoir écouter ...

* Gestion du stress et des conflits

* Savoir s'exprimer à l'oral

* Amélioration du bien-être au travail



- coaching professionnel et coaching de vie



- praticienne reiki



- hypnothérapeute







Mes compétences :

Relations humaines

PNL

Communication

Formation

Développement personnel

Coaching

Management d'équipe

Management

Organisation

Reiki

gestion des émotions

sciences physiques

hypnose