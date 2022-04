Ousmane SORGHO

Développeur de logiciel

Stagiaire en développement logiciel et diplômé récent du programme de diplôme d’associé en informatique de Columbus State USA, avec une expérience préalable en support informatique et en maintenance informatique, maîtrisant les langages HTML, CSS, Java, Javascript et C # et connaissant bien les frameworks de développement Git et Agile; cherche une opportunité à temps plein dans le développement de logiciel avec des opportunités de croissance professionnelle.



Mes compétences :

CSS

Git

Maven

HTML

JavaScript

Java Platform