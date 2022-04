Ousmane YABRE

23 ans, apprentit ingénieur en Génie Industriel (INP GRENOBLE) avec 3 ans d'expérience chez SETI-TEC; une filiale du groupe Atlas-Copco spécialisée dans la conception et la vente de machines de perçage pneumatique pour l'industrie aéronautique.

Profil d'ingénieur Méthode & industrialisation / Qualité. Polyvalent et peut travailler sur SAP et sur le déploiement d'outil et de nouveaux process.



À la recherche d'un emploi pour la rentrée 2016. Disponibilité : le 1er Septembre 2016 et Mobilité : La France entière



Qualité : Investi - Dynamique - Responsable