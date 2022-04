Ousmane YVO

La Société d’Achat et de Distribution d’Equipements et de Matériels Médicaux et Optiques (SADEMMO) est une entreprise individuelle de droit burkinabè spécialisée dans l’achat et la distribution d’équipement médical et d’optique. Il fut créé 2004 par Monsieur YVO Ousmane et a été inscrit officiellement au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) de Bobo-Dioulasso le 18 mars 2011 sous le N° BF BBD 2011 M 122.

L’amplitude de la cécité ne cesse de croître dans le monde. Ainsi, l’OMS estime en 2006 à 37 millions le nombre d’aveugles et à 135 millions le nombre de malvoyants dans le monde. 60% de ces handicapés visuels vivent dans les pays en voie de développement.

Au Burkina Faso, la prévalence de la cécité est estimée à 1,4%, ce qui correspond à près de 196 000 personnes. Les causes de cécité les plus fréquemment rencontrées sont : la cataracte, le trachome, l’avitaminose A et l’onchocercose.

Dans la dynamique de réduire la cécité occasionnée par la cataracte, le trachome, l’onchocercose, la cécité de l’enfant, les vices de réfraction et la basse vision, l’OMS a lancé, dès 1999, une initiative mondiale dénommée « vision 2020 : LE DROIT A LA VUE » afin d’éradiquer la cécité évitable dans le monde d’ici l’an 2020.

Ce choix repose sur la charge de morbidité que représente la cécité évitable et curable et sur le fait qu’il existe des interventions pratiques et d’un coût abordable pour les prévenir ou les traiter.

Le Burkina Faso a adhéré à cette initiative en élaborant ce plan vision 2020 dont la mise en œuvre permettra de réduire la cécité dans notre pays.

L’élimination des maladies cécitantes évitables et/ou curables contribuera, par la réduction des souffrances humaines et des handicaps, à la lutte contre la pauvreté.



Par ailleurs, une étude réalisée par les Nations Unis en 2007 a montré que d’ici 2020 plus de 70% de la population mondiale aurons des problèmes de vue si rien n’est fait pour diminuer un temps soit peu l’émission des gaz à effet de serre ; les éclipses solaire : nous assisterons bientôt un en mois de Novembre ; et plus de 50% de ces maux serons en Afrique Sub-saharienne ;

Dans la zone du Burkina Faso, la demande est élevée et les magasins existants n’arrivent pas à satisfaire les demandes

Le Burkina Faso qui est un pays où le nombre des engins à deux va crescendo n’est pas à l’abri de ces risques d’effet de serre dû l’émission de gaz. De plus, on note de plus en plus une forte demande verres correcteurs. Face a une si forte demande, les magasins d’optique n’arrivent pas à mieux satisfaire cette demande et environ 40% des patients envoient leurs commandes à l’extérieur (France, Etats-Unis, etc.)



La Société d’Achat et de Distribution d’Equipements et de Matériels Médicaux et Optiques(SADEMMO) a été créée en MARS 2010 dans l’optique de faire face aux besoins des clients burkinabè et de la sous-région en équipements optiques.





