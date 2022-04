Ousmane ZOUNDI

Je suis Ingénieur de Développement des projets embarqués en Electronique, Automatisme et Informatique Industrielle.







J'accompagne les entreprises dans la mise en place des solutions en automatisme et informatique industrielle notamment dans:



-La conception et la réalisation de projets sur cahier de charges



-La mise en place de nouvelles technologies d'innovation et d'amélioration.



-La conception de logiciels embarqués



-L'automatisation des systèmes en place



-Les systèmes de sécurité à distance



-réseau de télémétrie



-la télésurveillance des installations et systèmes automatisés.



-La maintenance et la réparation des équipements Electroniques.





Dans mon expérience dans la société Perfect Industry Maroc, J'ai déjà réalisé plusieurs projets pour les entreprises marocaines( Thermorégulateur, la commande automatique des portes, Surveillance par transmission de sms des systèmes automatiques...), j'ai été encadrant des techniciens, J'ai réalisé des bancs d'essai pour le test des équipements et composants électroniques.





Pour mettre mes compétences au service du plus grand nombre je suis aussi formateur et enseignant en Programmation embarquée( Microcontroleurs et microprocesseurs,Automates), l'instrumentation industrielle , le traitement du signal, L’électronique numérique et Analogique, L’Électrotechnique.



Pour toute mise en place ou innovation de systèmes automatisés, je vous serai très indispensable.



Mes compétences :

Visual Basic

C

Logiciel embarqué

Microcontroleur

MATLAB

Electronique

Automates

Informatique industrielle

Ingénierie

Electrotechnique

Gestion de projet