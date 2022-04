Ousmanembalia CAMARA

Bon jour,je suis ousmane mbalia camara aide ingénieur télécoms,travaillant au ministère des postes ,Telecom et des NTI,a la direction nationale des centres d’émission et des réseaux officiels détaché au projet e gov ou réseau métropolitain tout rescement promu chef section exploitation reseaux a la Direction Nationale des Centres d'emission et des Reseaux Officiels.en 2011 JE SUIS ALLER EN CHINE A SHENZHEN DANS LE CADRE DU PROJET E GOV DANS SON VOLET FORMATION POUR LA FORMATION INGÉNIEUR VIEWPOINT VIDÉOCONFÉRENCE ET SYSTÈME DE MAINTENANCE, en 2012,dans le cadre d'une formation a OUAGADOUGOU sur la TNT DONT LE THÈME etait ;de la théorie a la pratique ,la numérisation des signaux et le multiplexage et tout rescement a NAIROBI pour une formation au compte du projet WARCIP sur la formation de technicien en fibre optique,en fin 2014 ,on a suivi une formation sur les notions fondamentales sur l’ingénierie,la maintenance des réseaux optiques MAN et pratiques sur la fibre optique organisée par SFM international de TUNIS et tout recement une formation sur le logiciel de suivi et evaluation des projets et programmes (SISE) de notre Ministere des postes,des Télécommunications et de l'economie Numérique



Mes compétences :

Exploitation des equipements de videoconference et

transmission optique

TNT :multiplexage et numerisation des signaux

ASPECT

FORMATION SUR LE LOGICIEL SISE(systeme informatisé

Formation sur la technologie V-SAT