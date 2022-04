Je suis Oussama AJALA. Je suis actuellement à la recherche d'un premier emploi. Je suis titulaire d'un diplôme de mastère professionnel en sécurité des système d'information. Certifié Cisco CCNA ( 1,2,3 et 4).

En 2009, j'ai eu mon Diplôme Universitaire Technologique en Sécurité Informatique.



Mes compétences :

Enseignant formateur

Développement web

Conception de sites Internet

Politique de sécurité

Conception web

Administration réseaux

Analyse des besoins

Configuration et dépannage internet réseaux

Sécurité des systèmes d'information

Audit informatique

Administration système

PHP

HTML

NetBeans

Ubuntu

MySQL

PHP 5

Adobe Dreamweaver CS5

JavaScript

Java

Java EE

Adobe Photoshop CS5

Oracle

VirtualBox

CCNA (1,2,3,4)

C, C++