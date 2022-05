Wajdi MEKNI

Je me présente, je suis Mekni Wajdi, actuellement j’occupe le post d'un Chef Service IT (Administrateur Système et RSSI) au sein du groupe "SHCI" à Tunis.



Je suis expert dans le domaine d'infrastructure IT dans tous ce qui est configuration serveurs, gestion de la sécurité, la rédaction des cahiers des charges, le management des projets IT ainsi que la formation dédié aux professionnels.



J'ai travaillé pendant presque un ans dans le domaine de Business Intelligence au sein de la SSII "Brothers Intelligent Solutions". Lors de cette expérience, j'ai acquis de nouveaux concepts et techniques relatifs à la création des tableaux de bords via l'outil OBIEE.

En plus, j'étais aussi un chef de projet pour quatres projets informatiques (Deux applications métiers + deux sites Web). Je n'ai pas aussi manqué le travail en freelance via le développement des sites web et des applications pour des clients tunisiens.



J'ai un Master en Sécurité des Système d'Information plus une expérience professionnel de 3 ans améliorée avec la formation CISSP, je suis toujours à la recherche de nouvelles opportunités afin d'améliorer mon parcours professionnel et mes compétences dans le secteur de l’ingénierie des systèmes d’information.



Mes compétences :

Analyse des besoins

Conception web

Conception de Produits

Conception fonctionnelle

Conception de sites Internet

Conception innovante

Développement web

Administration système

Administration réseaux

Configuration et dépannage internet réseaux

Sécurité des systèmes d'information

Audit informatique

Enseignant formateur

Politique de sécurité

Tableau de bord

HTML

Business Intelligence

J2ME

PRA

KPI

PHP

PCA

STRUTS

JS