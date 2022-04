Oussama BAHIAOUI

Jeune diplômé d’un master en génie industrielle à l’Institut Professionnel des Sciences et Technologies de Strasbourg, ma formation m'a permis d'aborder divers aspects du métier d'ingénieur de production tels que la gestion de production, la qualité ou encore l’amélioration continue.

A cela s'ajoute mon dernier stage en entreprise effectué dans le domaine de la gestion des flux de production.



Dynamique et motivé, je suis très intéressé par le travail dans le domaine de gestion de production et souhaiterais rejoindre une équipe d'ingénieurs.



Mes compétences vont du management des projets (planification, coûts, gestion des ressources), à la qualité (norme ISO 9001 : 2008, outils de la performance industrielle) en passant par la maîtrise de la bureautique (Microsoft Office), la logistique, l'ordonnancement et la planification (supply chain).



Mes compétences :

Génie industriel

Imprimerie

Ingénierie

Ingénieur de Production

Polyvalent

Production