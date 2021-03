Taoufik TAOUFIK AMZILALI (AMZILALI)

Quelques lignes de mes missions:



- Élaboration et suivi des projets

- Transmettre les différents documents études et méthodes pour la production.

- Finaliser le prototypage de produits (FAI - First Article Inspection) pour assurer la maturité industrielle.

- Anticiper les besoins de modification techniques.

- Piloter l'application des modifications techniques sur le site d'Alstom Reichshoffen.

- Déterminer le coût de la non qualité vu par le client final.

- Support technique



Mes compétences :

Ferroviaire

Câblage

Transport

Environnement