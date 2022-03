En activité dans l’industrie depuis trente ans, j'ai exercé à des postes techniques pour évoluer vers les fonctions achats et supply-chain.



Je travaille en étroite collaboration avec les prescripteurs techniques et les services financiers et juridiques sur des projets stratégiques et d’ordre opérationnel.



Organisation des achats, rationalisation du panel fournisseurs, études de risques, design to cost, make or buy, sourcing, négociation, contractualisation.



Je travaille principalement sur les structures de notre tramway sur pneus "Translohr" et de notre bus électrique "APTIS".



J'évolue dans des secteurs en mouvements permanents où rien n'est jamais acquis et où le meilleur reste à faire.





Xavier BLONDEL

Strasbourg - Alsace



Mes compétences :

Transport ferroviaire

Sourcing

Achats

Métallurgie

Industrie

Gestion de projet

Anglais

Réseau

Recrutement

Ingénierie