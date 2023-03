Pierre-Marcel ETIENNE

Program Manager



Fort de plus de 15 ans dexpérience dans le Management des Systèmes dinformation, jai dirigé en tant que Directeur de Projet et Program Manager.





En 2015, pour implémenter un SI avec des exigences élevés en sécurité à un atelier, jai conçu une stratégie en constamment analysant et en collant aux faits pour impliquer les managers et les travailleurs. Comme mon collègue a dit :" Pierre-Marcel a prouvé être capable de manager avec succès des situations critiques dans des projets complexes et stratégiques, récoltant les résultats attendus."



Pendant plus d'une année, jai vécu et travaillé au Japon, et la société japonaise spécifique et innovante a élargi mon regard sur les différentes cultures à travers son attention aux détails dans la vie et le travail quotidien.







Transformation Leadership



Grâce à ces expériences enrichissantes, je développe la capacité de penser à un niveau de conception système réunissant le design, la technologie et les affaires. En conséquence, je conçois une nouvelle offre sur la transformation stratégique de lorganisation du système d'information.



Un excellent système de prise de décision est le meilleur avantage compétitif pour une organisation de système dinformation. Mon ouvrage « Liubo Manifesto » propose une solution unique et innovante pour habiliter les personnes brillantes grâce à la prise de décision. La culture, les équipes, le jeu et les projets sont détaillés.



Spécialités en Système dInformation



Stratégie, Transformation, Innovation, Portfolio, Programme, Projet