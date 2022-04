Oussama BENDIAF

Master en chimie –génie des procédés option Génie de l’Environnement, je possède déjà une bonne expérience dans les domaines de la chimie et du génie des procédés particulièrement concernant l’étude et l’industrialisation des procédés et cela après un stage pratique de fin d’étude effectuer a la raffinerie d’Alger SONATRACH

De part ma formation et mon expérience, je peux passer de l’échelle du laboratoire jusqu'à l’échelle industrielle en passant par l’échelle semi-industrielle ; synthèse organique, minérale et macromoléculaire. Analyse et séparation des produits. Conception et dimensionnement d’installations. Bilans matière et thermique. Simulation et optimisation de procédés.

En outre je suis aussi capable de travailler sur des projets plus disciplinaires relevant à la fois de la chimie, du génie chimique, de l’informatique : hysys, fortan, HAZOP.

Avec un fort potentiel je suis préparé au travail en équipe et mobil à l’international.

Je suis donc opérationnel pour un poste en développement de procédés, projet pilote, études/ingénierie, contrôle qualité, pétrochimie, oïl&gaz

Ainsi, je souhaiterais vous rencontrer afin de vous exposer plus en détails mes motivations et mon projet professionnel au sein de votre entreprise.





