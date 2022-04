Oussama BOUDDINE

Madame, Monsieur actuellement je suis a la recherche d'un emploi

j'ai une expérience dans le domaine d'informatique et d'enseignement ce qui pourrait être un ajout pour ma candidature

Question mobilité je n'ai pas de point d'attache donc je suis ouvert à tout déplacement national ou international Je vous laisse mes coordonnées , afin que vous pussiez me contacter pour d'éventuel questions



Mes compétences :

SQL

UML/OMT

Personal Home Page

Oracle 10G

MySQL

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Merise Methodology

Java

Cisco Switches/Routers

C++

C Programming Language