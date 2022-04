Oussama BOUKROUCHE

Proactive et parfaitement trilingue, je dispose d’une expertise reconnue en Marketing, Business Development,

Management de Projets à l’International avec des équipes multiculturelles pluridisciplinaires en Algérie comme au niveau Afrique.

Forte de mon expérience de quatorze ans au sein de plusieurs sociétés, j'ai une bonne connaissance des différents acteurs (KOL, distributeurs, associations, institutionnel et autres) et des règles du secteur.

Mes compétences (santé, médicament,biologie, commercial, marketing, études, communication), mes compétences managériales et mes qualités m’ont permis de participer avec succès à l’élaboration de stratégies, à leurs mises en œuvre international et de réaliser d’une part l'interface entre différentes fonctions et d’autre part des objectifs et l’orientation stratégique.



Ma volonté d’apprendre, ma grande capacité d’adaptation et mon profil international m’ont permis d’intervenir sur des problématiques sensibles et d’évoluer sur des postes multi facettes.



J’ai su apporter un support fonctionnel et technique de qualité tant auprès de Directions, d’équipes internes

(autres départements), qu’externes (distributeurs, partenaires, KOL…).



Je suis reconnue pour mon esprit d'équipe et ma force de proposition, pour mon sens de l’organisation et la capacité d’analyse comme pour ma compréhension des affaires et mon esprit orienté résultat, client et business et capable d’apporter le changement et les solutions.



Disponible immédiatement, disposant de références nationales et internationales



Mes compétences :

responsable

Vente

organiser

Marketing

Communication

fiable

Dynamique