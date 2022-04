Oussama BROUTOU

Bonjour, je suis un jeune lauréat de l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, spécialisé en horticulture du Complexe Horticole d'Agadir (CHA), ainsi que je suis titulaire d'un MSc en Agriculture Biologique du Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes de Bari- Italie (CIHEAM-Bari). Mes compétences se bases sur la maitrise de l'ensembles des activités agricoles selon les normes conventionnelles et biologiques.

Je suis en active recherche d'emploi pour me développer sur le plan professionnel ainsi que personnel.



Mes compétences :

Agriculture

Horticulture

Agriculture biologique

Irrigation

Pest management

Fruit trees

Organic regulation

Farms

Agronomie