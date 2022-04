Lauréat de l’université des sciences de Marrakech, j’ai occupé successivement les postes de responsable control qualité ; de production, gestion des stocks, achat approvisionnement et commerce et distribution dans plusieurs entreprises, J’ai acquis une grande expérience dans la gestion de la qualité production et de la logistique mais aussi une expérience très réussis dans le domaine commercial.







Mes compétences :

Logistique

Production