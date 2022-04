Oussama CHAREF

Je suis Ingénieur Responsable Qualite, de formation polyvalente. Je suis passionné par le domaine de Qualité, Travaux Routiers, Logistique, Services et Thechnique. J'ai developpé mes compétences techniques et managériale à travers une formation académique et des experiences professionnels. J'ai travaillé sur des projets pluridisciplinaires touchant à la modélisation; l'optimisation; conception et de management.



Vous pouvez me contacter par :

- Tel : +212 679 759 994.

- Mail : osama.charef@gmail.com



Mes compétences :

Gestion de maintenance (GMAO).

Logistique industrielle

Application des outils Lean (JIT, Kanban, Kaizen…)

Catia v5

Lean supply chain

Management de la qualité (ISO 9001/1400/22000)

MS Projects

Logistique du transport

Manutention et stockage

MATLAB

Microsoft Windows

ISO 900X Standard

Facilities Management

Audit

Visual Basic for Applications

Simulink

Restitution

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Kanban

CATIA

C++

C Programming Language

Benchmarking

Conduite de chantier

Travaux publics

Calcul de structure

Eau et assainissement

Terrassement routier

Mécanique des structures

AutoCAD

8D, Ishikawa, AMDEC, 5S, 5 ZERO