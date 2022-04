Khalid GOUMANOUZE

OBJET:recherche d'emploi



Compétence



 Gestion de l’Équipe de Production (Atelier ; Méthode).

 Suivez la Fabrication et Assurez la Livraison des Commandes Conformément au Cahier des Charges et Dans le Respect des Délais, des Quantités, de la Qualité et des Coûts.

 Maîtrise de la GPAO (Gestion de la Production Assistée par Ordinateur).

 Audit Interne (Process/5S).

 Programmeur sur Machine TRIDIMENSIONNELS.

- Utilisation du logiciel PCDMIS VERSION PRO (Hexagon Manuel)

 Contrôle des Pièces Aéronautique Géométrique et Dimensionnel.

 Contrôle Réception (Matière Première, Traitement de Surface,……….)

 Etalonnage et Vérification des Moyens de Mesures tel que (Pied à Coulisse, Micromètre Extérieur ……….).

 Connaissance Informatiques : Word, Excel, Power Point.

 Mise en place de Système de Contrôle pour Garantir la Conformité des Produits Fabriqués.

 Gestion de l’Équipe de Contrôle.

 Assurer de la Conformité du Produit Fabriqué.

 Analyse et Traitement des Réclamations des Clients(8D).

 Analyse et Traitement des Non-conformités Interne.

 Établir les Rapports des FAI/DVI.

 Libérer les Pièces Fabriquées en Validant les BL / DC.



Mes compétences :

Management

Lean IT

Ingénierie

Gestion de projet

Electronique

Amélioration continue

Aéronautique

Qualité