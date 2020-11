Yassine ENNAJI

-Je suis Ennaji Yassine jeune homme marocain de 23 ans, actuellement en cours d'un master spécialisé en ingénierie et management de l'innovation technologique à la faculté des sciences Ben M'sik, j'ai une licence professionnelle en génie mécanique et automatisation des systèmes industriels à (ENSETM), au niveau de mon parcours professionnelle J'ai effectué des stages et j'ai travaillé 11 mois comme contrôleur qualité chez la société Figeac Aero Maroc, intéressé par létude et la conception mécanique sur Catia V5 / SolidWorks, mes compétences et connaissances :



-Dessin technique.

-Conception mécanique sur Catia v5 (Part design-Assemblydesign-Drafting-DMU Kinematics-Generative shape design).

-Connaissances générale sur RDM.

-Langage fanuc des machines à commande numérique 2 et 3 axes.

-Connaissances sur les matériaux.

-Les procédés de fabrication dans le domaine mécanique.

-Contrôle avec les instruments de mesure.

-Culture sur le fonctionnement de la mécanique automobile.

-Sens de la recherche et le développement

-Esprit déquipe et Adaptabilité.