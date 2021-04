Oussama CHOUBAI

Diplômé d’école d’ingénieurs en informatique, réseaux et multimédias à l’ESIL Polytech Marseille, spécialiste en systèmes d'informations et services E-Business, passionné de nouvelles technologies, et entrepreneur dans l'âme.



De formation technique, je me suis formé sur les métiers et pratiques du digital Marketing, et me suis orienté vers la gestion de projets web & mobile, ayant une vision d'un futur prometteur dans ce sens.



Après des immersions au coeur de Start-ups technologiques, institutions étatiques, ou autres groupe multinationale, l'entreprenariat et l'innovation dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, - au service du Business et du Marketing -, a toujours fait partie de mes aspirations.



Ce besoin pressant d'entreprendre m'a poussé à fonder une structure de conseil stratégique en communication digitale "Digitancy" chez moi; à Casablanca, offrant mon expertise et savoir-faire et ceux de mes collaborateurs, à mes clients marocains et français.



J'opère également dans la formation en collaborant avec des entreprises souhaitant maîtriser les ficelles de la communication digitale, également en assurant des formations dans un cadre académique.



Aujourd'hui, un nouveau challenge, une nouvelle aventure, je fonde une startup; Maroket, un concept innovant autour d'une plateforme de promotion et commercialisation en ligne.



Mes compétences :

Technologies

Digital Marketing

Conseil Stratégique

Formation

SMO

SEO

E-Business

SEM