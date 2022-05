Romain D'ORIO

Passionné par l'univers de l'informatique et des hautes technologies, j’ai toujours eu à cœur de transposer ces intérêts au domaine professionnel. Afin d'y parvenir, je me suis orienté vers un cursus scolaire où les sciences et les domaines de l'informatique et l’électronique ont une part majeure.



Après divers stages, j'occupe aujourd'hui le poste d'Ingénieur développement au sein de l'entreprise Talentia Software où je participe à l'évolution et la maintenance d'un logiciel de CPM.



Ces différentes expériences m’ont permis d’acquérir de nouvelles connaissances et savoir-faire qui ont contribué à parfaire ma formation dans les grands domaines de l'informatique ainsi que de découvrir d'autres domaines passionnants plus liés à la créativité comme le design et ergonomie d'interface.



Mes compétences :

Javascript

SQL

JSP/Servlet

PHP

HTML

CSS

Silverlight

JAVA

Asp.net

C# / C Sharp

Objective c

JQuery

Language C

C++

Android

Iphone/ Ipad

Informatique

Ingénierie