Oussama CHOUFANI

Jeune homme dynamique,crétatif et passionné par le monde de l'entreprise.





Objectifs:

Perfectionner mes compétences en marketing au travers de différentes missions(vente, prospection,étude de marché,plan de communication...)



Mes secteurs:

J'ai un grand attrait pour les nouvelles technologies.

De plus,les jouets pour enfants,le secteur de la confiserie et des bandes dessinés sont des secteurs qui m’intéressent fortement.



Les nouvelles technologies:

Connaissance des outils informatiques comme Word, Excel, Access, Spad, Stata, Sphinx et Photoshop.

Attrait pour les nouvelles technologies et j'ai une grande capacité d'adaptation.



Mes compétences :

Chef de produit

Communication

Marketing

Créatif

Vente