Bonjour, je m'appelle Oussama CHTOUKI, j'ai 23 ans, je suis un élève ingénieur en 2eme année Génie mécanique à l'Ecole Nationale Supérieure d'Electicité et de Mécaniqe à casablanca, filiére: Conception mécanique et production intégrée, et je cherche un stage technique pour enrichir mes expériences profetionnelles.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Java

CATIA

C Programming Language

HTML