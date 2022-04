Oussama DALI

Après 4 ans d’études à l’université,plusieurs stages acquis dans des différents secteurs (hôtellerie - Publicité & Communication - assurances – banques – Formation - environnement & énergie - secteurs publiques) et plus de 8 ans d’expérience dans le domaine du

commerce et marketing, je souhaiterais aujourd’hui rejoindre une nouvelle équipe au sein de laquelle je saurais être force d’exécution et atteindre les objectifs fixés.



Mes compétences :

Informatique

Développement web

E-commerce

Business planning

Gestion de projet

Étude de faisabilité de projets

Management

Gestion de la relation client

Marketing stratégique

Développement commercial

eCommerce