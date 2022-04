Oussama DRIDI

Madame, Monsieur, je vous adresse ma candidature pour le poste d'auditeur junior à pourvoir dans votre entreprise. Titulaire d’un diplôme Audit, Contrôle de gestion et finance équivalent à un master 2 CCA et préparant le DSCG.

J'ai eu l'occasion d'intervenir sur plusieurs postes en tant que comptable générale ou un collaborateur comptable ainsi qu’un poste d’Auditeur stagiaire chez KPMG Tunisie où j’ai travaillé sur les grands comptes, groupe de société et les sociétés en introduction en bourse. J’ai du intervenir sur plusieurs PME en tant que collaborateur comptable dans plusieurs cabinets d’expert comptable, ou des cabinets comptable en commençant par Nextcompta passant par SMNGEC- AGCS jusqu’à CGC ou j’ai due intervenir sur plusieurs volets que se soit au niveau comptable, financier, fiscale ou juridique. J'y ai démontré mes compétences d’analyse.

Votre société figurant parmi les plus gros cabinets d'audit et de conseil de France. Je serais heureux de parfaire ma formation à vos côtés et mettre à votre service mes qualités d'organisation, de rigueur ainsi que mon sens des relations humaines. En espérant vous rencontrer prochainement, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur mes sincères salutations.



Mes compétences :

Audit

budgets

Sage Accounting Software

Navision

Microsoft Excel

Journals

International Financial Reporting

International Accounting Standards

Consolidations

CIEL