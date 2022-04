Animation pour enfants a Casablanca 0645886972 : oussama Event

Tchache Event D'animation équipe implantée a casa est spécialisée dans L'animation



Nous vous proposons une large gamme de jeux pour les enfants mais aussi de jeux d’animation pour adultes et enfants.



Packs des Anniversaires

Barbe Papa

pop corne

Accueil : par des Mascottes.

Animateur/présentateur

Clown

DJ

Maquillage pour enfants.

Jeux et concours variés

spectacle sur scène

méga kermesse.

Clown Géant

cracheurs de feux

stands.tout cela fait par des professionnels.