Oussama FATTAH

Jeune diplômé en Marketing occupant un poste de Cadre bancaire , parallèlement à mes études j'ai effectué plusieurs (stages; Job d'été ; Emploi-Etudiant) dans des entreprises de différents secteurs d'activités, ainsi que ma passion de partage d'idées et mon sens de communication m'oriente vers le métier du Commercial qui n'est pas qu’un travail que j’exerce mais tout un mode de vie !

Je suis fière de ce que je fais et de ce que j'ai réalisé , chaque jour est une occasion d'apprentissage et d'inspiration pour moi.

Mon objectif est d'échanger les idées entre (jeunes diplômés, Managers, DRH et Chefs d'entreprises).

Bonne Chance à Tous.



Mes compétences :

B2B

Banque

Chargé d'affaire

Chargé de clientèle

Chef de produit

Commercial

Distribution

Études de marché

Fidélisation

Key account manager

Manager

Marketing

Maroc

Négociation

Prospection

Vente