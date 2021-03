Bonjour,



Diplômé d’un master en management de l’ESC Tours-Poitiers (ESCEM), je suis le fondateur et dirigeant d'un concept novateur d'hôtellerie de plein air écologique : Le Domaine EcÔtelia.



Le Domaine EcÔtelia est un hôtel de plein air écologique situé dans le Sud de la Gironde à proximité des vignes de Sauternes. EcÔtelia propose 22 hébergements insolite et écologique autour d'un concept réellement novateur qui permet à la clientèle de choisir sa destination, son coin du monde, dans un même lieu et sans avoir à quitter la France.

C'est l'opportunité unique de voyager à travers les 5 continents du globe, le temps d’un séjour au cœur d’une région riche en patrimoine et activités touristiques.



Je me tiens à votre disposition si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur le Domaine EcÔtelia ou avoir des conseils dans la réalisation de votre projet.



Cordialement,



Olivier CLERC



Plus d'informations sur le Domaine EcÔtelia : www.domaine-ecotelia.com



Mes compétences :

Tourisme durable

Tourisme vert

Entrepreneur

Entreprenariat social

Écotourisme

Hôtellerie de plein air

Management

Tourisme

Création d'entreprise

Gestion de projet